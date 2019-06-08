В метро Киева парня ударили ножом

Конфликт между двумя компаниями начался на улице Крещатик и перерос в драку. Одна группа попыталась скрыться в метро от человека с ножом.

В ночь на субботу, 8 июня, на перроне столичной станции метро Крещатик парня ранили ножом, сообщает Информатор.

По данным издания, так завершился конфликт между двумя компаниями, который начался еще на улице.

Как сообщил товарищ пострадавшего, они с еще одним парнем шли по Крещатику, когда с ними начала конфликтовать другая группа. Конфликтом же якобы послужило то, что троица слушала музыку. Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро.

Однако конфликт продолжился уже на территории станции, где один из троицы получил ножевое ранение руки. К счастью, на этом драка завершился - на место прибыли полицейские и скорая помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу.

Ранее на Майдане Незалежности в Киеве во время драки с поножовщиной пострадал 18-летний парень.

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