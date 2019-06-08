В Киеве нашли труп с простреленной головой
Утром в субботу в Киеве на пляже Троещины, недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Информатор 8 июня.
Отмечается, что на вид погибшему около 30-35 лет.
"Местный житель, выгуливая собаку, увидел лежащего в кустах мужчину с окровавленной головой и немедленно позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, медики скорой помощи и следственно-оперативная группа. Правоохранители должны установить, было ли это убийство или суицид.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве нашли труп с простреленной головой
Напомним, на этой неделе в Киеве на центральном железнодорожном вокзале обнаружили мертвого мужчину. В кармане у него был билет на поезд в Винницу.
Ранее сотрудники Нацполиции в Одесской области нашли труп повешенного мужчины в женской одежде.
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