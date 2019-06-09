В столице Mercedes врезался ТЦ "Домосфера" – видео

Водитель погиб на месте аварии, а пассажиры с травмами в больнице.

Около 20:20 произошла авария в ночь на 9 июня в Киеве возле торгового центра "Домосфера" с участием автомобиля Mercedes на иностранной регистрации, передает Информатор.

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По предварительной информации, автомобиль с пятью людьми в салоне ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. Водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

От удара водитель легковушки умер на месте. Четыре его пассажира, получив травмы разной степени тяжести, выжили. В данный момент их отвезли в больницу несколько карет скорой помощи.

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На место происшествия прибыли спасатели ГосЧС и несколько патрульных экипажей. В данный момент на месте дежурят полицейские и работает следственно-оперативная группа. Следователям же предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии. Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом произошло в штате Ондо на юге Нигерии.