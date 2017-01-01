Родители 16-летней киевлянки судятся с ГМС, требуя выдать паспорт старого образца
В Окружной административный суд города Киева с иском обратились родители 16-летней девушки о выдаче паспорта старого образца.
Об этом сообщили в ОАСК, передает "Закон и Бизнес".
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Родители просят суд обязать Центральное межрегиональное управление ГТС в городе Киеве и Киевской области оформить и выдать паспорт в форме книжечки их дочери в связи с достижением им 16-летнего возраста
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, в производстве ОАСК уже находится дело по иску Кабинета Министров Украины об обеспечении возможности оформления паспорта в форме книжечки. Она рассматривается по правилам письменного производства.
Отметим, с 1 января 2016 года в Украине вместо нынешних паспортов гражданина Украины начали выдавать новые пластиковые ID-карты, которые будут заменять внутренний паспорт.
Как сообщалось в ноябре 2018 года, заявление на ID-карту теперь можно заполнить онлайн.