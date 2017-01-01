В Киеве заминировали три станции метро

По состоянию на 11:40 на станциях "Театральная" и "Золотые ворота" пересадка была открыта на вход и выход.

В Киеве правоохранителями получены сообщения о якобы минировании трех станций столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Читай также: В Киеве “заминировали“ ВРУ, Кабмин, аэропорт и вокзалы

“Станции “Театральная“, “Теремки“ и “Золотые ворота“ закрыто на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки“, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевском метрополитене добавили, что по состоянию на 11:40 станции “Театральная“ и “Золотые ворота“, пересадку открыто на вход и выход.

Как сообщалось 31 мая, в Киеве ж/д вокзала эвакуировали сотни пассажиров.