Киевлянка потеряла двухлетнего сына, пока была в магазине

Женщине грозит штраф до 1700 гривен.

В Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого случайные прохожие обнаружили двухлетнего мальчика, который шел по улице без взрослых. Жители вызвали правоохранителей, которым довольно оперативно удалось разыскать мать ребенка.

Об этом сообщает полиция столицы.

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“На месте происшествия сотрудники сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции установили, что 38-летняя местная жительница вместе с малолетним сыном была в магазине и стояла в очереди. Женщина не увидела, как мальчик вышел из магазина и сам направился домой“, – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что мать мальчика числится на учете в районной службе по делам детей и семьи как женщина, которая не обеспечивает необходимые условия для жизни ребенка. На нее составили административные материалы по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает уплату штрафа до 1700 гривен.

Как сообщалось 31 мая, в Киеве на Русановке детей грабит банда 12-летних школьников с ножами.