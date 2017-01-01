В Киеве сын ударил отца ножом в живот во время ссоры

Отец мужчины вступился за невестку.

В Голосеевском районе Киева полицейские задержали местного жителя, который ножом ранил отца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Конфликт возник между злоумышленником и его женой. Когда за женщину вступился отец агрессора, молодой человек взял со стола нож и ударил им родственника в живот.

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Муж с женой поссорились из-за бытовой проблемы. Злоумышленник во время ссоры пытался ударить женщину, тогда за нее вступился свекор. Однако это разозлило фигуранта еще больше: он схватил со стола нож и ранил им отца в живот. Испуганная женщина сразу же вызвала полицию и “скорую“.

“52-летнего пострадавшего госпитализировали, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Злоумышленника мы сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что ему - 29 лет, ранее он уже был судим за кражи“, - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Как сообщалось 26 апреля, в Ровенской области 13-летний парень заступился за отца и порезал соседа.