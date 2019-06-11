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В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс

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Киевские власти хотят осуществить переход от технологии захоронения к более экологичной альтернативе.
В Киеве давно планируют построить мусороперерабатывающий комплекс
В Киеве давно планируют построить мусороперерабатывающий комплекс
УНИАН

Комплекс, который будет сортировать и перерабатывать до 700 тысяч тонн мусора в год, планируют построить в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тысяч тонн мусора в год и будет включать этап сортировки", - сказано в сообщении.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что у Киева есть четкие планы отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики. Таким образом, Киев будет следовать Национальной стратегии обращения с отходами, принятой в октябре 2017 года, и Национальному плану, утвержденному в феврале 2019.

Пантелеев также добавил, что региональный план управления отходами Киев согласовывал с Минрегионом и Минприроды.

Напомним, что ранее более 180 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором.

 

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Теги: Киев, КГГА, мусор, завод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 18:39
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Давно уже выделили участок под перерабатывающий завод на Троещине. Только после походу передумали и перепродали!
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