В Киеве мужчина утонул в озере после прыжка с тарзанки

По предварительным данным мужчина ударился об дно во время прыжка. Друзья погибшего его пропажу заметили не сразу.

На центральном пляже Вербного озера в Киеве утонул мужчина. Погибший распивал алкогольные напитки, а потом решил показать товарищам, как он умеет делать сальто, прыгая с тарзанки, вскоре после чего пошел на дно. Об этом в среду, 12 июня, сообщает Информатор.

Отмечается, что после трюка мужчина еще несколько минут плавал в озере. Потом друзья заметили, что он долго не выныривает из воды.

Мужчину стали искать и обнаружили его тело на дне. Когда труп доставали из воды, он уже был посиневшим. Отдыхающие на пляже вызвали "скорую" и полицию.

Друзья, которые также распивали с погибшим алкогольные напитки, заявили, что считали, будто их друг просто задержал дыхание и поэтому долго не выныривает.

Погибшему было 30-35 лет. Причину смерти установят после вскрытия. Но предварительно, он ударился об дно во время прыжка, так как там было мелко. На месте работали сотрудники полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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Напомним, на прошлой неделе в Киевской области ребенок утонул в пруду. Шестилетний мальчик рыбачил вместе со старшим братом, но подскользнулся и упал в воду.

Ранее под Тернополем в реке утонул четырехлетний ребенок. Мальчик пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

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