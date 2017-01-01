Family day в ЖК "Паркове місто": праздник состоялся!

Праздник открытия обновленной пешеходной и новых интерактивных игровых зон, презентации первой части реновации парка ЖК “Паркове місто“ удался на все 100%.

8 июня жители и гости комплекса в дружеской шумной компании отметили Family day - день, посвященный активным развлечениям на свежем воздухе, общительным матчам по различным видам спорта и розыгрыша призов.

Ведущими праздника стали лигосмешники из Кременчуга Виталик и Юра. Они в течение нескольких часов подбадривали взрослых и детей в многочисленных конкурсах. А проявить себя на самом деле можно было во многих сферах: викторине, семейной эстафете, чемпионате по настольному теннису, аэрохоккее и кикере. Победителей, конечно, ждали призы.

В разных частях пешеходной зоны расположились локации с мастер-классами. Можно было научиться в частности наносить аквагрим, расписывать экосумки и воздушных змеев. Для малышей устроили сухой бассейн и территорию батутов. Особенно порадовало шоу мыльных пузырей, которое всегда вызывает у детей море эмоций. Не менее радостные ощущения принес и массовый танцевальный флеш-моб, который объединил всех в один драйвовый ансамбль.

Ближе к вечеру сцена превратилась в импровизированный подиум. Здесь состоялись два показа мод, а потом шоу трансформеров. Великанов из любимой киносаги восторженно встретили и дети, и люди старшего возраста. В общем возрастного распределения на празднике не произошло. Гости приходили целыми семьями, звали друзей и вместе веселились от души. Даже тем, кто сразу с азартом включился в процесс, было где отдохнуть. Под открытым небом на траве была организована зона отдыха - поляна с креслами-мешками.

Завершился вечер просмотром мультфильма в кинотеатре под открытым небом. Его специально создали на зеленой лужайке между елей, у озера. Человеку комфортно только тогда, когда он чувствует себя частичкой живой природы.

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