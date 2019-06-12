"Один жетон в одни руки": Очередь на метро Вокзальная "растянулась на километр"

В соцсети активно комменитруют "идиотское распоряжение" начальника КП "Киевский метрополитен" В.Брагинского "один жетон в одни руки".

Свое возмущение люди высказывают в соцсетях скриншот из видео

В Киеве в среду, 12 июня, перед станцией метро “Вокзальная“ в очередной раз выстроилась гигантская очередь.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политолог Павел Жовниренко.

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На записи можно увидеть, что очередь в кассу за жетонами тянется через холл метро, выходит за двери и продолжается на Вокзальной площади. Видео было снято утром, около 7:00.

“Пусть начальник КП “Киевский метрополитен“ В. Брагинский или ездит на работу на метро, или отменит свое идиотское распоряжение “один жетон в одни руки“... Метро “Вокзальная“ – ворота украинской столицы“, – гневно пишет автор видео.

Как сообщалось 6 июня, окончательное прекращение использования жетонов в киевском метро произойдет 30 октября 2019 года. Уже сейчас пассажиров приучают обходиться без них, отключая автоматы для продажи жетонов и продавая бесконтактные карты.