В Киеве студент выбросился из окна из-за плохой оценки

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть 19-летнего парня.

Свести счеты с жизнью студент решил из-за плохой оценки в университете kiev.informator.ua

В Киеве из окна шестого этажа девятиэтажного дома по адресу улица Митрополита Василия Липковского, 13, выбросился 19-летний парень. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, погибший был студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Парень получил плохую оценку в ВУЗе, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть студента. Трагический случай произошел около 16:00. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали трагедии установит следствие.

Как сообщалось, в Киеве женщина выпрыгнула из окна, оставив предсмертное видео. Женщина после своего дня рождения оставила предсмертную записку с видеообращением и выпрыгнула из окна 14 этажа.

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