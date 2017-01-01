В Киеве мошенницы обманули 50 человек на аренде квартир

Женщины в течение двух лет сдавали в наем чужие квартиры, беря за них плату на месяц вперед.

Полиция задержала в Киеве двух женщин, которых подозревают в мошенничестве со сдачей жилья в наем. Об этом вечером в среду, 12 июня, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители доказали причастность подозреваемых к 45 преступным эпизодам.

Ранее в Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что выгодные предложения по найму жилья они находили в интернете. После подписания договора платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали по адресу квартир, на месте никого не было.

Правоохранители установили причастных к этим правонарушениям двух женщин 26 и 20 лет. Установлено, что на протяжении двух лет, действуя по такой схеме, они выманивали деньги из пострадавших.

Злоумышленницам сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается. Женщинам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Киеве задержали фиктивного застройщика, который под предлогом строительства объектов недвижимости незаконно завладел 300 тысячами долларов.

Также сообщалось, что в ГБР расследуют дело о мошенничестве полицейских Киева. Правоохранители с помощью мошеннических схем завладели недвижимостью и требовали деньги от пострадавших.

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