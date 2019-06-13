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Странная смерть: Ночью в Киеве дебошир молил о помощи и бился головой об асфальт

Комментариев: 1
После приезда полиции нарушитель общественного порядка внезапно скончался.
Странная смерть: Ночью в Киеве дебошир молил о помощи и бился головой об асфальт
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
  • У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
  • У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
  • У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
  • У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
Странная смерть: Ночью в Киеве дебошир молил о помощи и бился головой об асфальт
У мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками
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В ночь на четверг, 13 июня в Киеве 45-летний мужчина устроил ЧП: молил о помощи и бился головой об асфальт. После этого он внезапно умер.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, изначально мужчина шел по улице сам и вел себя вызывающе. Он кричал о помощи, что его убивают и бил припаркованные машины.

В этот момент на место прибыл экипаж патрульной полиции. Все это время дебошир продолжал кричать и бился головой об асфальт. Прибывшие полицейские надели на него наручники.

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Вскоре на место ЧП приехали и медики. Во время осмотра мужчина резко потерял сознание и не подавал признаков жизни. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, они констатировали смерть.

Жене умершего позвонили и сообщили о том, что ее супруга больше нет. Она пришла к месту происшествия и рассказала, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Точную причину смерти и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось 31 мая, во Львове голый турист из Германии шокировал прохожих.

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Теги: наркоман, дебошир, Киев, смерть
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Комментариев (1)
kostia900    13.06.2019, 10:44
Оценка:  0
kostia900
Передоз!!!
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