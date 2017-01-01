В Киеве временно закрыли новый "стеклянный" мост

Стеклянные элементы, которые так сильно страдают от вандалов, останутся, но будут укреплены.

В Киеве в четверг, 13 июня, перекрыли пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Причина перекрытия - ремонтные работы, запланированные на ближайшее время. В пятницу, 14 июня, движение по мосту будет возобновлено.

“До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что “улегся“ гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку“, - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева добавил, что стеклянные элементы, которые так сильно страдают от вандалов, останутся, но будут укреплены.

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“Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного суперброированного стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны“, - написал Кличко.

Как сообщалось 13 июня, прокуратура занялась “мостом Кличко“.