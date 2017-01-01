В Киеве на Лысой горе нашли боеприпасы и взрывчатку

Правоохранители обнаружили два пакета с опасными предметами.

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В Киеве на Лысой горе в Голосеевском районе правоохранители нашли два пакета с боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Киевской области.

Припасы обнаружили участковые Голосеевского управления полиции с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при обследовании территории. На месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали событие.

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“Изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 грамм пластида, два взрывателя, десять запалов к различным гранатам, восемь корпусов гранат, шестнадцать патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз“, - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы

Как сообщалось 12 июня, во дворе у 45-летнего жителя Острожского района Ровенской области нашли крупнейший в Украине арсенал оружия и боеприпасов.