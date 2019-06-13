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"Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу

Комментариев: 4
Женщину привезли в поликлинику родственники.
"Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • У погибшей, по словам родственников, не было каких-то серьезных заболеваний
  • У погибшей, по словам родственников, не было каких-то серьезных заболеваний
  • У погибшей, по словам родственников, не было каких-то серьезных заболеваний
"Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу
У погибшей, по словам родственников, не было каких-то серьезных заболеваний
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В Консультативно-диагностическом центре Соломенского района по адресу улица Гарматная, 36, в четверг, 13 июня, умерла пожилая женщина. Погибшая ждала в очереди к врачу, ей внезапно стало плохо и она скончалась на месте.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Трагический случай произошел около 11:00. По словам родственников погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо, она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора. Родные добавили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость.

“Родственники были весьма раздосадованы тем, что “скорая“ отказалась приехать на их вызов, равно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым“, - отмечает издание.

Как сообщалось 24 апреля, медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы.

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Теги: медреформа, Киев, поликлиника
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Комментариев (4)
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ZlobbniyZusul    13.06.2019, 16:47
Оценка:  -1
ZlobbniyZusul
Реформы доктора Смерть в действии!
Peyot    13.06.2019, 16:31
Оценка:  -2
Peyot
Конченые адепты старой мед системы где без денег врачь жо-пу не поднимет еще долго будут саботировать реформу и ужастно что изза этого гадства умирают люди! Но старым врачам плевать им если денег не дают значит все плохо!
Мыкола    13.06.2019, 16:29
Оценка:  -1
Мыкола
Представитель каганата Линчевский делает все, чтобы украинцев с каждым годом становилось все меньше. Такова сверхзадача всех этих реформ !
Peyot    13.06.2019, 16:32
Оценка:  0
Peyot
раскажи этот бред у себя на расии за поребриком!
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