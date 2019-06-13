"Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу

Женщину привезли в поликлинику родственники.

У погибшей, по словам родственников, не было каких-то серьезных заболеваний

В Консультативно-диагностическом центре Соломенского района по адресу улица Гарматная, 36, в четверг, 13 июня, умерла пожилая женщина. Погибшая ждала в очереди к врачу, ей внезапно стало плохо и она скончалась на месте.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Трагический случай произошел около 11:00. По словам родственников погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо, она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора. Родные добавили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость.

“Родственники были весьма раздосадованы тем, что “скорая“ отказалась приехать на их вызов, равно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым“, - отмечает издание.

Как сообщалось 24 апреля, медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы.