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Киевлян предупредили о загрязнении воздуха

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В Киеве будет "тяжело" дышать до 18 июня из-за жары, повышенного давления и слабого ветра.
Киевлян предупреждают о загрязнении воздуха
Киевлян предупреждают о загрязнении воздуха
УНН

Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Ранее качество воздуха в Киеве показали на интерактивной карте. Интерактивная карта, информирующая о загрязнении воздуха в столице обновляется каждые десять минут.

Напомним, ученые провели исследование и выяснили, что грязный воздух вреднее для здоровья, чем сигареты.

 

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Теги: Киев, погода, воздух, загрязнение воздуха, жара, киевляне, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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