Водитель сам признался патрульным, что везет наркотики. При осмотре правоохранители изъяли пакеты с несколькими видами подозрительного вещества.

В Деснянском районе Киева патрульные остановили автомобиль, в котором во время разбирательств обнаружили партию наркотиков. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 21:50 на проспекте Генерала Ватутина.

Полицейские во время общения с водителем, заметили, что он сильно нервничал, а также у него был внешние признаки наркотического опьянения. Патрульные поинтересовались, есть ли в автомобиле что-то запрещенное. На что водитель честно ответил, что у него в аптечке наркотики.

На помощь полицейским приехал активисты организации Автопатруль Майдан, которые также участвовал в задержании мужчин. Для дальнейшего разбирательства вызвали следственно-оперативную группу.

При двух свидетелях эксперты осмотрели автомобиль и нашли свертки с различными веществами. В частности, было обнаружено белое порошковидное вещество расфасованное по зип-пакетом, а также упаковки с кристаллическим веществом общим весом около 50 грамм, общей численностью около 20 штуки. Также было найдено зеленое вещество растительного происхождения общим весом более 100 грамм, которое было расфасовано в три небольших и семь больших пакетов. Кроме этого в машине были найдены ювелирные весы, материалы для фасовки и упаковки, а также множество телефонов.

Задержанные отказались комментировать ситуацию и не объяснили откуда и для чего у них эти вещества. Все вещи были изъяты и будут переданы на экспертизу.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали авто с партией наркотиков

Напомним, сутками ранее ночью в Киеве мужчина звал на помощь, бил машины и внезапно умер. Позже оказалось, что он имел проблемы с наркотиками.

Ранее в Мариуполе поймали продавцов крупной партии метадона. У задержанных изъяли рекордное для Мариуполя количество наркотиков - 300 гр метадона и более 500 гр метамфетамина.

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