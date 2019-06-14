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Годовщина Ил-76: в Киеве прошла акция в честь памяти погибших

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На площади в два ряда выстроили 49 пар обуви.
В Киеве устроили акцию
В Киеве устроили акцию
unn.com.ua

В Киеве возле Михайловского собора прошла акция в честь памяти погибших в трагедии военно-транспортного самолета Ил-76 МД. Об этом сообщает УНН.

Люди принесли под Свято-Михайловский монастырь цветы и зажгли свечи. Кроме того, на площади в два ряда выстроили 49 пар обуви.

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Обувь символизирует погибших. Известно, что в результате катастрофы погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Выступала сестра погибшего
Выступала сестра погибшего
unn.com.ua
Выстроили 49 пар обуви
Выстроили 49 пар обуви
unn.com.ua
Люди принесли цветы и свечи
Люди принесли цветы и свечи
unn.com.ua

На акции присутствовала сестра одного из погибших. Она надеется, что все виновных к катастрофе накажут.

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Ранее сегодня президент Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.

Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР“. Погибли все, кто был на борту - сорок десантников и девять членов экипажа. 

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Теги: память, жертвы, Ил-76, самолет, сапоги, Киев
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    14.06.2019, 21:30
Оценка:  0
Люблю_Украину
так же как и с захватом моряков и с небесной сотней. принесли в жертву, послав на верную смерть. но морякам повезло хоть
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