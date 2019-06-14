Годовщина Ил-76: в Киеве прошла акция в честь памяти погибших
В Киеве возле Михайловского собора прошла акция в честь памяти погибших в трагедии военно-транспортного самолета Ил-76 МД. Об этом сообщает УНН.
Люди принесли под Свято-Михайловский монастырь цветы и зажгли свечи. Кроме того, на площади в два ряда выстроили 49 пар обуви.
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Обувь символизирует погибших. Известно, что в результате катастрофы погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.
На акции присутствовала сестра одного из погибших. Она надеется, что все виновных к катастрофе накажут.
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Ранее сегодня президент Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.
Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР“. Погибли все, кто был на борту - сорок десантников и девять членов экипажа.
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