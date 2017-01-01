В Киеве случилось крупное ДТП, есть жертвы - СМИ
Несколько автомобилей столкнулись на мосту около Ocean Plaza. Движение по бульвару Дружбы народов очень затруднено.
На мосту по бульвару Дружбы народов возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве ДТП с участием нескольких автомобилей, есть погибшие. Об этом утром в субботу, 15 июня, сообщает УНН.
Отмечается, что авария случилась около 8:15. Движение по бульвару Дружбы народов очень затруднено в обоих направлениях.
На месте работает патрульная полиция и бригады скорой помощи. Другие подробности аварии пока неизвестны.
Накануне стало известно, что в ДТП под Киевом разбился грузовик с коровами. Также сообщалось про масштабное ДТП под Киевом, во время которого пострадали 26 человек.
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