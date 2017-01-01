В Киеве случилось крупное ДТП, есть жертвы - СМИ

Несколько автомобилей столкнулись на мосту около Ocean Plaza. Движение по бульвару Дружбы народов очень затруднено.

На мосту по бульвару Дружбы народов столкнулись несколько авто rian.com.ua

На мосту по бульвару Дружбы народов возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве ДТП с участием нескольких автомобилей, есть погибшие. Об этом утром в субботу, 15 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что авария случилась около 8:15. Движение по бульвару Дружбы народов очень затруднено в обоих направлениях.

На месте работает патрульная полиция и бригады скорой помощи. Другие подробности аварии пока неизвестны.

Накануне стало известно, что в ДТП под Киевом разбился грузовик с коровами. Также сообщалось про масштабное ДТП под Киевом, во время которого пострадали 26 человек.

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