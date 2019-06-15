Автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошла серьезная авария с участием четырех авто.

На площади Демеевская в Киеве утром в субботу, 15 июня, произошло масштабная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

"На 102 поступило сообщение, что на площади Демеевская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Патрульные с места происшествия сообщают, что в результате ДТП четыре человека погибли и еще трех госпитализируют", - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения.

На месте работает следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает Информатор, по предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

Предварительно, на месте аварии погибли два человека из Skoda и два - из Chevrolet. Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.

По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение.

Cмотрите фотогалерею: В масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека

Ранее сообщалось, что на мосту по бульвару Дружбы народов в Киеве произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей, есть погибшие. Движение по бульвару Дружбы народов очень затруднено в обоих направлениях.

Накануне стало известно, что в ДТП под Киевом разбился грузовик с коровами.

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