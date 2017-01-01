В Киеве люди криминального "авторитета" избили известного правозащитника

Бандиты угрожали убийством Эдуарда Багирову и членам его семьи.

Правозащитника Эдуарда Багирова избили, удерживали силой в одном из кафе Киева, а также угрожали убийством ему и членам его семьи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Багирова, Анна.

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По ее словам, Эдуарда Багирова незаконно удерживали двое сотрудников полиции и криминальный авторитет Олег Б. со своими подчиненными.

“Его били, забрали паспорт и документы на машину. Угрожали убийством ему и членам нашей семьи“, – написала Анна.

Женщина отметила, что связалась с начальником полиции Киева и по его приказу правоохранители Оболонского района освободили Эдуарда. Также был задержан и “главарь банды вымогателей“.

По информации издания Obozrevatel, инцидент произошел в Оболонском районе Киева, в кафе “Десант“ на ул. Приречной. Около 18 часов в полицию позвонила Анна Багирова и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в заведении.

На место сразу же выехало несколько нарядов полиции и следственно-оперативная группа (СОГ).

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Как выяснилось, правозащитник приехал в кафе в 17 часов на встречу с Олегом Крапивиным, который также известен в криминальных кругах как Олег Бакинский.

Вместе с Крапивиным было еще несколько его “соратников“ и телохранители. Разговор Багирова и Крапивина происходил на повышенных тонах, потом “авторитет“ и его люди якобы несколько раз ударили правозащитника – Крапивин будто-бы требовал отдать взятые Багировым в долг 30 тысяч долларов.

Свидетели из азербайджанской диаспоры, которые приехали с “авторитетом“, сообщили правоохранителям, что Багирова никто незаконно не удерживал. А сотрудники заведения заявили, что ничего не видели. Источник издания утверждает, что у Багирова давно были “определенные проблемы с бизнесом“.

Напомним, в августе 2013 года в Киеве правозащитнику Багирову прострелили ногу.