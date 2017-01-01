Киевлян предупредили о сильном загрязнении воздуха

Концентрация вредных веществ местами в пять - шесть раз выше нормы. В ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться.

В Киеве зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, а в некоторых районах города уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели рассказали, что метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое в Киеве наблюдаются с 8 июня.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО имени Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - заявили в ГСЧС.

Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией дальнейшего роста в столице будет удерживаться до 18 июня 2019.

Напомним, качество воздуха в Киеве показали на интерактивной карте. Интерактивная карта, информирующая о загрязнении воздуха в столице обновляется каждые десять минут.

Как сообщалось, ученые провели исследование и выяснили, что грязный воздух вреднее для здоровья, чем сигареты.

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