Возле ВР требуют легализацию марихуаны
Участники акции требуют снять уголовную ответственность за употребление каннабиса и разрешить его как минимум в медицинских целях.
У Верховной Рады начался марш за легализацию марихуаны - “Конопляный марш свободы“. На акции присутствует около сотни участников.
Об этом сообщает Информатор.
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Активисты держат в руках плакаты, призывающие разрешить использование марихуаны в лечебных и научных целях.
Отмечается, что среди митингующих - больные раком, которым каннабис нужен для снятия боли.
Напомним, по данным Ульяны Супрун, в Украине свыше двух миллионов людей с тяжелыми заболеваниями нуждаются в назначении медицинского каннабиса для облегчения своего состояния
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