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Возле ВР требуют легализацию марихуаны

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Участники акции требуют снять уголовную ответственность за употребление каннабиса и разрешить его как минимум в медицинских целях.
Акция за легализацию каннабиса у стен парламента
Акция за легализацию каннабиса у стен парламента
kiev.informator.ua

У Верховной Рады начался марш за легализацию марихуаны - “Конопляный марш свободы“. На акции присутствует около сотни участников.

Об этом сообщает Информатор.

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Активисты держат в руках плакаты, призывающие разрешить использование марихуаны в лечебных и научных целях.

Отмечается, что среди митингующих - больные раком, которым каннабис нужен для снятия боли.

Напомним, по данным Ульяны Супрун, в Украине свыше двух миллионов людей с тяжелыми заболеваниями нуждаются в назначении медицинского каннабиса для облегчения своего состояния

 

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Теги: Киев, марихуана, легализация, пикет
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