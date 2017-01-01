В Киеве прогремел мощный взрыв

По предварительным данным, инцидент произошел на территории гаражей. Его причины устанавливают.

В Киеве на улице Тургеневская ночью 15 июня прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории гаражей. Взрывом разворотило толстые бетонные плиты одного из строений, повреждена газовая труба.

На место прибыли несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь, работают спасатели.

Очевидцы сообщили о сильном запахе газа на месте происшествия.

Также отмечается, что взрыв был слышен на расстоянии в несколько километров, в соседних зданиях выбило окна.

Причины инцидента пока не известны.

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