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В Киеве прогремел мощный взрыв

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По предварительным данным, инцидент произошел на территории гаражей. Его причины устанавливают.
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Тургеневская ночью 15 июня прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории гаражей. Взрывом разворотило толстые бетонные плиты одного из строений, повреждена газовая труба.

На место прибыли несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь, работают спасатели.

Очевидцы сообщили о сильном запахе газа на месте происшествия.

Также отмечается, что взрыв был слышен на расстоянии в несколько километров, в соседних зданиях выбило окна.

Причины инцидента пока не известны.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве прогремел взрыв в отделении ПриватБанка

Ранее сообщалось, что в одной из многоэтажек в Оболонском районе столицы произошел взрыв и пожар, погиб один человек. 

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Теги: Киев, видео, фото, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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