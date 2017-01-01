На месте взрыва в Киеве разбирают завалы – ГСЧС
Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются. Причины взрыва устанавливают правоохранители.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям cообщила, что на месте взрыва на улице Тургеневская в Шевченковском районе столицы разбирают завалы, пострадавших нет. Об этом пресс-служба ведомства информировала в Facebook 16 июня.
Отмечается, что данные об инциденте на улице Тургеневская, 16 поступили в 23.25 субботы.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию установили, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения.
В результате инцидента были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в соседнем жилом здании.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
Для работ по разборке строительных конструкций гаражей задействованы девять единиц основной и специальной техники и 70 человек. Для подъема бетонных плит используется коммунальная инженерная техника.
Cмотрите фотогалерею: На месте взрыва в Киеве разбирают завалы – ГСЧС
Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках в результате взрыва гранаты в квартире погибли два человека.
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