На месте взрыва в Киеве разбирают завалы – ГСЧС

Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются. Причины взрыва устанавливают правоохранители.

На месте взрыва в Киеве facebook.com/DSNSKyiv

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям cообщила, что на месте взрыва на улице Тургеневская в Шевченковском районе столицы разбирают завалы, пострадавших нет. Об этом пресс-служба ведомства информировала в Facebook 16 июня.

Отмечается, что данные об инциденте на улице Тургеневская, 16 поступили в 23.25 субботы.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию установили, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения.

В результате инцидента были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в соседнем жилом здании.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

Для работ по разборке строительных конструкций гаражей задействованы девять единиц основной и специальной техники и 70 человек. Для подъема бетонных плит используется коммунальная инженерная техника.

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