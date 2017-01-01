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На месте взрыва в Киеве разбирают завалы – ГСЧС

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Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются. Причины взрыва устанавливают правоохранители.
На месте взрыва в Киеве
На месте взрыва в Киеве
facebook.com/DSNSKyiv
 
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям cообщила, что на месте взрыва на улице Тургеневская в Шевченковском районе столицы разбирают завалы, пострадавших нет. Об этом пресс-служба ведомства информировала в Facebook 16 июня.
 
Отмечается, что данные об инциденте на улице Тургеневская, 16 поступили в 23.25 субботы.
 
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию установили, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения.
 
В результате инцидента были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в соседнем жилом здании. 
 
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате взрыва нет. 
 
Для работ по разборке строительных конструкций гаражей задействованы девять единиц основной и специальной техники и 70 человек. Для подъема бетонных плит используется коммунальная инженерная техника.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках в результате взрыва гранаты в квартире погибли два человека.

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Теги: Киев, газ, фото, взрыв, гаражи, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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