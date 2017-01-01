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Взрыв в центре Киева: новые подробности

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Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили, сообщили в столичной мэрии.
Взрыв в центре Киева прогремел в ночь на 16 июня
Взрыв в центре Киева прогремел в ночь на 16 июня
kyivcity.gov.ua

В Киеве на Тургеневской улице произошел мощный взрыв в одном из гаражей во дворе на улице Тургеневской. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили. По словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на территории гаражей. Позже спасатели на месте взрыва в Киеве начали разбирать завалы.

 

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Теги: Киев, газ, КГГА, взрыв, гаражи
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Источник: korrespondent.net

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