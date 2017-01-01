В Киеве ограничат вход на три станции метро

Ограничения буду на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого из-за концерта на Олимпийском.

В Киеве сегодня ограничат вход на три станции метро Facebook/Киевский метрополитен

В Киеве в воскресенье, 16 июня, из-за проведения концерта на НСК Олимпийский могут ограничить вход на три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева проехалась в метро и вызвала споры в Сети. Звезда не объяснила, почему решила спуститься в киевскую подземку, но снимки вызвали волну комментариев.

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