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В Киеве ограничат вход на три станции метро

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Ограничения буду на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого из-за концерта на Олимпийском.
В Киеве сегодня ограничат вход на три станции метро
В Киеве сегодня ограничат вход на три станции метро
Facebook/Киевский метрополитен

В Киеве в воскресенье, 16 июня, из-за проведения концерта на НСК Олимпийский могут ограничить вход на три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

"Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева проехалась в метро и вызвала споры в Сети. Звезда не объяснила, почему решила спуститься в киевскую подземку, но снимки вызвали волну комментариев.

 

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Теги: Киев, концерт, Метрополитен, метро, НСК Олимпийский, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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