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Грабили беременную: в Киеве задержали банду ромов

Комментариев: 3
Семеро ромов пытались ограбить беременную женщину.
Женщину сильно толкали
Женщину сильно толкали
скрин видео

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В столице на трамвайной остановке “Национальный авиационный университет” семеро людей ромской национальности напали на беременную женщину и пытались ее ограбить. К счастью, преступники были оперативно задержаны патрульной полицией. Видео с задержанными опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

При выходе из трамвая женщину окружила группа из семи человек ромской национальности и вытащили из сумки зарядное устройство (powerbank). Украденное вернули после того, как женщина пригрозила вызвать полицию. Женщина вызвала полицию и в то же время держала одну из преступниц за футболку. Все остальные быстро убежали, кроме человека сорока лет. Этот мужчина сильно толкнул беременную в плечо, - написал автор публикации.

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После того, как вызвали полицию, ромы попытались сбежать. Копы задержали их возле Индустриального путепровода. Их доставили в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Беременная написала заявление. С ромов взяли объяснения. После короткой бумажной волокиты всех ромов отпустили, - уточнил очевидец.

Напомним, на Закарпатье подрались около ста ромов. К ромам Берегово приехали выяснять отношения ромы из села Яноши. Полиции пришлось применить водометы, пишут СМИ.

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Теги: столица, ромы, ограбление, видео, беременная женщина
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Комментариев (3)
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ANDREICH    16.06.2019, 13:05
Оценка:  +3
ANDREICH
нема мужоков не могли рила набить цим бомжарам й захистить бідненьку ана ж будущаяя Мать
r-efr    16.06.2019, 12:59
Оценка:  -5
r-efr
ромы это те что много рома пьют?
Alcoolique    16.06.2019, 13:19
Оценка:  -1
Alcoolique
идиот
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