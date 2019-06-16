Грабили беременную: в Киеве задержали банду ромов

Семеро ромов пытались ограбить беременную женщину.

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В столице на трамвайной остановке “Национальный авиационный университет” семеро людей ромской национальности напали на беременную женщину и пытались ее ограбить. К счастью, преступники были оперативно задержаны патрульной полицией. Видео с задержанными опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

При выходе из трамвая женщину окружила группа из семи человек ромской национальности и вытащили из сумки зарядное устройство (powerbank). Украденное вернули после того, как женщина пригрозила вызвать полицию. Женщина вызвала полицию и в то же время держала одну из преступниц за футболку. Все остальные быстро убежали, кроме человека сорока лет. Этот мужчина сильно толкнул беременную в плечо, - написал автор публикации.

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После того, как вызвали полицию, ромы попытались сбежать. Копы задержали их возле Индустриального путепровода. Их доставили в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Беременная написала заявление. С ромов взяли объяснения. После короткой бумажной волокиты всех ромов отпустили, - уточнил очевидец.

Напомним, на Закарпатье подрались около ста ромов. К ромам Берегово приехали выяснять отношения ромы из села Яноши. Полиции пришлось применить водометы, пишут СМИ.