Полиция назвала причину взрыва в Киеве

Предварительно, правоохранители установили, что взрыв произошел из-за утечки газа в одном из гаражей.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва на улице Тургеневской в Шевченковском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в одном из гаражей. Полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва.

Досудебное расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

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Между тем, как рассказали местные жители в комментарии ТСН, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Поздно вечером они услышали мощный взрыв, а затем - едкий запах газа.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на территории гаражей. Позже спасатели на месте взрыва в Киеве начали разбирать завалы.

Спасатели уточнили данные о мощном взрыве в Киеве

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