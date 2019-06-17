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В Киеве на Майдане задержали клофелинщика из Донецкой области

Комментариев: 1
Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева отрабатывали центральную часть города и заметили подозрительное поведение фигуранта.
В Киеве на Майдане задержали клофелинщика из Донецкой области
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Один пострадавший до сих пор в больнице
  • Один пострадавший до сих пор в больнице
  • Один пострадавший до сих пор в больнице
В Киеве на Майдане задержали клофелинщика из Донецкой области
Один пострадавший до сих пор в больнице
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В Киеве на Майдане Независимости задержали клофелинщика из Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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“Злоумышленник подошел к мужчине, который сидел на скамейке, и предложил ему выпить. У фигуранта с собой было несколько бутылок слабоалкогольного напитка, в которые он уже подсыпал лекарственный препарат. Пострадавший согласился, а затем к их компании присоединилась еще и женщина. Через несколько минут после угощения 34-летний мужчина начал терять сознание. Злоумышленник начал якобы помогать ему дойти до остановки общественного транспорта, но, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обокрал его. Именно в это время сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева отрабатывали центральную часть города и заметили подозрительное поведение фигуранта. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали и оказали квалифицированную медицинскую помощь. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, а мужчина до сих пор находится в больнице.

Установлено, что задержанному 28 лет, в столицу приехал из Донецкой области. Ранее он уже был судим за совершение аналогичных уголовных правонарушений на территории другого региона.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Также полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других областей.

Как сообщалось 7 июня, в Киеве трое “клофелинщиков“ под видом таксистов нагло грабили людей.

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Теги: клофелин, Киев, грабитель
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Комментариев (1)
Alcoolique    17.06.2019, 10:36
Оценка:  0
Alcoolique
сучий потрох...понаехало мразей.
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