В Киеве 250 новобранцев Нацгвардии приняли присягу

В рядах гвардейцев есть и девушки, которые сменили свои гражданские профессии на конктракт с Нацгвардией.

Четыре тысячи новобранцев впервые надели васильковые береты нацгвардейцев. Большинство – это мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которых весной призвали в армию. В Киеве военную присягу на верность народу Украины приняли 250 правоохранителей.

Об это сообщает 5 канал.

Читай также: Коррупция: Причина массового отравления нацгвардейцев во Львове установлена

После курса молодого бойца впервые в форме, васильковых беретах, с именными шевронами и оружием. Выстроившись под Верховной Радой, сосредоточенные новобранцы весеннего призыва официально становятся нацгвардейцами

“Клянусь исполнять свои обязанности в интересах соотечественников, клянусь никогда не предать украинский народ“, – говорят нацгвардейцы.

Отныне принявшие присягу 250 нацгвардейцев в течение года или полутора будут служить в Киеве и области.

Гендерно разбавляют ряды новоиспеченных гвардейцев девушки с сине-желтыми лентами в косах и с цветами в руках. Шестнадцать женщин – добровольно и кардинально изменили свой образ жизни, подписав контракт с Нацгвардией.

Читай также: Под Киевом умер военный спецподразделения: Люди сообщают о передозировке наркотиков

Яна Андрухович рассказывает: “Понравилась служба, многих ребят знаю, захотелось служить тоже. До этого училась в училище на парикмахера-модельера“.

А нацгвардеец Юлия Фурман говорит: “Я – медик вообще. Такая ситуация в стране, что надо помогать нашим ребятам и поддерживать их“.

Также 70 нацгвардейцев торжественно поклялись на верность украинскому народу в Запорожье. Присягу принимали на центральном Майдане Героев.

Срочную службу военнослужащие будут нести в девятом полку оперативного назначения. Там они полтора года будут проходить обучение. К выполнению задач в зоне боевых действий их не будут привлекать. Почти половина новобранцев, по словам командиров, планируют со временем пойти на контрактную службу.

Как сообщалось, 14 июня Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии Украины.