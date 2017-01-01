Фельдшер пытался пронести в СИЗО Киева наркотики более чем на 40 тыс. грн

Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.

В Киеве оперативники задержали фельдшера, который пытался пронести на территорию следственного изолятора наркотики.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читай также: В Сумах изъяли две тонны маковой соломки

Получив оперативную информацию о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики, работники управления противодействия наркопреступности начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование правонарушения.

Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение.

Во время поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет работники полиции обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам “черного“ рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. гривен.

Читай также: Странная смерть: Ночью в Киеве дебошир молил о помощи и бился головой об асфальт

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3132703

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось 14 июня, СБУ вычислила получателей “кокаиновой краски“, груз оценили в $20 млн.