В Киеве на "мосту Кличко" заметили внедорожник – соцсети

Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL 2007 года выпуска, который выехал с моста в сторону Набережной.

В Киеве на новый пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой, который в народе именуют "мост Кличко", заехал внедорожник. Об этом сообщил пользователь FacebookДима Макагон в понедельник, 17 июня, и опубликовал видео с места событий.

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", – написал он в подписи к ролику.

В свою очередь Информатор сообщает, что полицейские уже начали поиск автомобиля. Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL 2007 года выпуска, который выехал в сторону Набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

В данный момент известно только, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходный мост со вставками из стекла. Мэр Виталий Кличко испытал мост на прочность вместе с братом Владимиром. Но после официальной части туда пришла толпа людей и возникла давка.

Первые сообщения, что стекло треснуло, появились уже к вечеру на следующий день. Тогда мост перекрыли для проведения следственных действий. Когда выяснилось, что ничего не угрожает безопасности посетителей, мост открыли.

Стекло снова разбилось 1 июня. На время ремонта стеклянного пола, его оградили специальным забором.

А 13 июня пешеходно-велосипедный мост закрыли на сутки для проведения плановых ремонтных работ.

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