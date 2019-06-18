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"Наглый" Mercedes засняли на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве

Комментариев: 3
Новый мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов не предназначен для проезда автотранспорта.
Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста
Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста
скриншот из видео

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В сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других!", - отмечает автор опубликованного видео.

Момент нарушения ПДД зафиксировали 17 июня. Авторы видеозаписи утверждают, что полиция уже ищет нарушителя.

Как сообщалось 13 июня, в Киеве временно закрывали новый “стеклянный“ мост.

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Теги: авто, мост, Киев
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    18.06.2019, 11:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Момент нарушения ПДД ..."

Милые мои, это натуральное злостное хулиганство.И тут минимальное наказание 8.5 тысяч штрафа. А в данном случае можно и лишение свободы впаять.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 11:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пора в Украине учреждать ежемесячную премию человек - презерватив.
igl-1970    18.06.2019, 10:53
Оценка:  0
igl-1970
да ладно .. этож норма жизни . странно что там не гоняются стритрейсеры до сих пор
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