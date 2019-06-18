"Наглый" Mercedes засняли на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве
Новый мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов не предназначен для проезда автотранспорта.
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В сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.
"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других!", - отмечает автор опубликованного видео.
Момент нарушения ПДД зафиксировали 17 июня. Авторы видеозаписи утверждают, что полиция уже ищет нарушителя.
Как сообщалось 13 июня, в Киеве временно закрывали новый “стеклянный“ мост.
Милые мои, это натуральное злостное хулиганство.И тут минимальное наказание 8.5 тысяч штрафа. А в данном случае можно и лишение свободы впаять.