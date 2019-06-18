Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа

Комментариев: 12
Свидетели жестокого убийства животного вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление.
Кошка от полученных травм скончалась на месте
Кошка от полученных травм скончалась на месте
dtp.kiev.ua

Читай также: В Луцке засняли, как сотрудники ГСЧС снимали кошку с дерева

В Киеве на Лукьяновке беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа, животное скончалось от полученных травм,

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Инцидент произошёл в районе Лукьяновка. Случайно стала свидетелем ужасной картины. В доме что напротив, беременная девушка с 9-этажа отрыла окно, и хладнокровно выбросила кошку. После, я и моя подруга выбежали вниз в надежде, что кошка останется живой. В след за нами спустилась эта тварь. Мы начали ругаться, начали кричать, чтобы та брала кота, пока тот ещё дышал. В ответ услышали “девушки, отойдите, или я вызову полицию“, — говорится в сообщении.

Свидетели жестокого убийства животного вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление. Кошка от полученных травм скончалась на месте.

Читай также: В Киеве проломили череп догхантеру Святогору

“Страшно то.. что сегодня это был кот ,а завтра это может быть её же ребёнок, девушка беременная…“, — добавила свидетельница случившегося.

Полицейские не стали заниматься инцидентом
Полицейские не стали заниматься инцидентом
dtp.kiev.ua

Как сообщалось в январе, под Харьковом пьяный мужчина выбросил котят с 12 этажа.

Поделись:
Теги: животное, кошка, Киев, беременная
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
allx    18.06.2019, 12:29
Оценка:  +2
allx
Самое главное, что полиция в очередной раз положила на вызов и не исполнила свои обязанности!
И нахрена нам такая полиция?
Безнаказанность порождает вседозволенность!
Via_dolorosa    18.06.2019, 12:21
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Испортила карму себе и ребёнку. Не нравится животное, найди др. семью коту или просто вынеси его на улицу и пусть идёт с миром.
Irena    18.06.2019, 12:18
Оценка:  +2
Irena
Пусть то зло, что эта тварь беременная совершила, к ней вернется. Расплачиваться все равно придется
GreenPeace!    18.06.2019, 12:17
Оценка:  +3
GreenPeace!
Suka
LifeStriker    18.06.2019, 12:15
Оценка:  +4
LifeStriker
Если баба не может справиться с котом , которога сама завела как она с ребенком справиться?
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 12:05
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Девушка не может быть беременной.
ParisMA    18.06.2019, 12:03
Оценка:  -9
ParisMA
очень двояко! конечно в окно - это жестоко! но есть такие животные , что они это заслужили! + всё же гормоны беременной, и Люди - это всего лишь Кот) этого мусора везде пруд пруди)
Вот у моей тёти был кот который как-то влез на кухонный стол и навалял кучу и возле моей кровати вторую! Я бы убила!
ParisMA    18.06.2019, 12:04
Оценка:  -8
ParisMA
тётя говорит - та ладно, что ему сделаешь? Может эта кошака просто достала уже до края, а у беременной планка съехала и всё...! я её не оправдываю, но давайте будем адекватны - это всего лишь Кот! успокойтесь
GreenPeace!    18.06.2019, 12:17
Оценка:  +2
GreenPeace!
Если кота восп тать,он по столу лазить не будет.У нас всю жизнь коты,умнее некоторых людей.
нафнаф    18.06.2019, 12:06
Оценка:  +3
нафнаф
Посоветуй тете купить лоток с наполнителем и желательно ссанину и говно там убирать
нафнаф    18.06.2019, 11:57
Оценка:  +3
нафнаф
С ноги уе6ать в живот, что б вы6лядка размять немного
Paul_Knox    18.06.2019, 11:57
Оценка:  +6
Paul_Knox
Мерзкая тварь... пускай сдохнет в муках, как та кошка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь