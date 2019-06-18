В Киеве беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа

Свидетели жестокого убийства животного вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление.

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В Киеве на Лукьяновке беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа, животное скончалось от полученных травм,

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Инцидент произошёл в районе Лукьяновка. Случайно стала свидетелем ужасной картины. В доме что напротив, беременная девушка с 9-этажа отрыла окно, и хладнокровно выбросила кошку. После, я и моя подруга выбежали вниз в надежде, что кошка останется живой. В след за нами спустилась эта тварь. Мы начали ругаться, начали кричать, чтобы та брала кота, пока тот ещё дышал. В ответ услышали “девушки, отойдите, или я вызову полицию“, — говорится в сообщении.

Свидетели жестокого убийства животного вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление. Кошка от полученных травм скончалась на месте.

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“Страшно то.. что сегодня это был кот ,а завтра это может быть её же ребёнок, девушка беременная…“, — добавила свидетельница случившегося.

Полицейские не стали заниматься инцидентом dtp.kiev.ua

Как сообщалось в январе, под Харьковом пьяный мужчина выбросил котят с 12 этажа.