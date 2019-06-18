Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Дикари": Кличко ищет очевидцев правонарушения на пешеходном мосту в Киеве

Комментариев: 9
Водителя хотят привлечь к ответственности и поэтому нужны показания очевидцев.
Кличко ищет очевидцев правонарушения
Кличко ищет очевидцев правонарушения
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко просит людей, которые видели, как нарушители ездили по пешеходно-велосипедному мосту, дать показания в полиции.

Об это он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса

Кличко называет тех, кто заехал на автомобиле на пешеходных мост, “дикунами“. Мэр благодарит всех неравнодушных киевлян, которые помогли установить личности злоумышленников.

Кличко отметил, что сразу переслал фотографии машины сотрудникам полиции и они уже установили личность и фактическое нахождение нарушителей.

Теперь мэр столицы ищет всех, кто был очевидцем правонарушения.

Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город, и нам о нем заботиться!, - написал Кличко.

Читай также: В Польше наградили украинского водителя, спасшего людей во время массового ДТП

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: мост, Кличко, мэр, Киев, автомобиль, нарушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Людмил_А    18.06.2019, 13:44
Оценка:  +1
Людмил_А
И только для кличко проблема увеличить фото и пробить владельца машины???? Или все порохоботы такие же тупые?
Via_dolorosa    18.06.2019, 13:13
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Вообще для таких целей ставят ограничители что б машины даже случайно по пьяне не заехали куда им нельзя. Они может даже не специально- а так просто драйвануть по обкурке.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 12:55
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Кличко сам поступил как дикарь, нарушив исторический ландшафт. Вот и ответочка прилетела. Что посеешь - то и пожнешь.
Peyot    18.06.2019, 13:10
Оценка:  -6
Peyot
слушай еще раз тебе говорю сиди у себя там за поребриком в деревне "бычий ус" и не вякай. а Мы тут сами разберемся что и где строить! Мост отличный и всегда был нужен. Ты представляеш что такое раньше было прой
Peyot    18.06.2019, 13:11
Оценка:  -6
Peyot
пройти от арки к фуникулеру. как тебе три дня коров по кукурузе гонять примерно!
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 13:22
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Я в Киеве родился, вырос и живу. А если тебе тяжело ходить - попробуй сбросить килограмм 40. А главное - бухай меньше.
Peyot    18.06.2019, 13:44
Оценка:  -2
Peyot
ВосставшийИзБана в Каком ты Киеве родился бык колхозный)))) два раза не день победы в 80х презжал наверно чот бы буряки не сапать в Киеве оно родилось и живет)))))
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 13:56
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Судя по тому как ты общаешься - ты коренной москвич.
П    18.06.2019, 13:48
Оценка:  -1
П
Нормально там мост вписался. Очень удобно с Владимирской горки пройти.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь