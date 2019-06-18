"Дикари": Кличко ищет очевидцев правонарушения на пешеходном мосту в Киеве

Водителя хотят привлечь к ответственности и поэтому нужны показания очевидцев.

Мэр Киева Виталий Кличко просит людей, которые видели, как нарушители ездили по пешеходно-велосипедному мосту, дать показания в полиции.

Об это он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса

Кличко называет тех, кто заехал на автомобиле на пешеходных мост, “дикунами“. Мэр благодарит всех неравнодушных киевлян, которые помогли установить личности злоумышленников.

Кличко отметил, что сразу переслал фотографии машины сотрудникам полиции и они уже установили личность и фактическое нахождение нарушителей.

Теперь мэр столицы ищет всех, кто был очевидцем правонарушения.

Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город, и нам о нем заботиться!, - написал Кличко.

Читай также: В Польше наградили украинского водителя, спасшего людей во время массового ДТП

Напомним, в сети появилась видеозапись, на которой автомобиль Mercedes Benz GL государственный номер АА 1068 ВР, движется по новому пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.