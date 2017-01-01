Суд под залог отпустил автоворов, "раборавших" в 5 областях Украины

Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области.

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Полицейские задержали воров, которые причастны к краже почти 20 автомобилей.

Об этом говорится в сюжете программы “Полицейское расследование“ на телеканале Эспрессо.

Задержанные - жители Киева 38-ми и 34-х лет, действовали на территории пяти областей. Автоворов задержали во время попытки украсть еще один автомобиль.

Действовали злоумышленники по четко разработанной схеме. Крали только те автомобили, которые не имели дополнительных противоугонных систем. Во время обысков было обнаружено семь украденных автомобилей. Некоторые уже разукомплектованы и с перебитыми номерами кузова.

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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест. На сегодняшний день суд их снова отпустил под залог в 700 тысяч гривен.

Как сообщалось в ноябре 2018, в Киеве суд выпустил банду автоворов под ничтожный залог.