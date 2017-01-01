В столице вместо стирального порошка продавали кокаин

Двое мужчин наладили международный канал поставки кокаина.

В Киеве разоблачили международный канал контрабанды кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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По предварительным данным, двое мужчин наладили международный канал контрабанды наркотиков из стран Западной Европы. Через границу мужчины перевозили кокаин под видом стирального порошка.

Бизнес организовали двое мужчин kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители изъяли кокаина общей стоимостью около 200 тысяч долларов по ценам “черного рынка”. В машине дилеров изъяли 800 грамм наркотического вещества.

Один из делков уже имел проблемы с законом kyiv.npu.gov.ua

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Копы установили, что задержанным мужчинам 45 и 36 лет. Злоумышленники расфасовывали кокаин в упаковки от стирального порошка и переправляли в Украину рейсовыми автобусами. На данный момент полиция просит суд избрать меру пресечения для задержанных.

Кокаин везли под видом стирального порошка kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в порту Санкт-Петербурга изъяли 400 кг кокаина. В Россию пытались ввезти 2,5 млн доз кокаина. Партию предварительно оценили примерно в 150 млн долларов.