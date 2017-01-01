Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На "стеклянный" мост в Киеве теперь заехал мотоциклист

Комментариев: 0
Очевидцы засняли на мосту мотоцикл Kawasaki.
На новый пешеходно-велосипедный мост не расчитан на такой транспорт
На новый пешеходно-велосипедный мост не расчитан на такой транспорт
facebook.com/KyivOperativ

Читай также: "Дикари": Кличко ищет очевидцев правонарушения на пешеходном мосту в Киеве

На новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова заехал транспорт. На этот раз прочность конструкции решил проверить пилот мотоцикла Kawasaki.

Фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".

Как сообщалось 18 июня, полиция установила личность нарушителя, который на Mercedes выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Поделись:
Теги: мотоцикл, мост, Киев, Кличко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь