На "стеклянный" мост в Киеве теперь заехал мотоциклист

Очевидцы засняли на мосту мотоцикл Kawasaki.

На новый пешеходно-велосипедный мост не расчитан на такой транспорт facebook.com/KyivOperativ

Читай также: "Дикари": Кличко ищет очевидцев правонарушения на пешеходном мосту в Киеве

На новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова заехал транспорт. На этот раз прочность конструкции решил проверить пилот мотоцикла Kawasaki.

Фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".

Как сообщалось 18 июня, полиция установила личность нарушителя, который на Mercedes выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.