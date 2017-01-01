На "стеклянный" мост в Киеве теперь заехал мотоциклист
Очевидцы засняли на мосту мотоцикл Kawasaki.
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На новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве снова заехал транспорт. На этот раз прочность конструкции решил проверить пилот мотоцикла Kawasaki.
Фото с мотоциклистом и его транспортом опубликовал "Киев оперативный".
Как сообщалось 18 июня, полиция установила личность нарушителя, который на Mercedes выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.