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В Киеве за пять лет переименовали более двухсот улиц

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В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 гривен.
В Киеве за 5 лет переименовали 219 улиц
В Киеве за 5 лет переименовали 219 улиц

За пять лет в Киеве переименовано 219 улиц. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов КГГА Сергей Мрыга, пишет УНН.

По данным чиновника, в течение 2014-2019 годов в Киеве присвоено названия и переименовано 219 улиц, бульваров, проспектов, переулков и площадей. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей, а ориентировочная стоимость работ по замене этих табличек составляет 826 200 грн.

Как уточнили в КГГА, домовые указатели изготавливаются из эмалированного покрытия на металлической основе. Ориентировочная стоимость изготовления одного домового указателя составляет 550-600 грн. 

Ранее в Киеве официально появилась улица, которая носит имя покойного американского сенатора Джона Маккейна.

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Теги: Киев, КГГА, улицы, переименование
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Источник: korrespondent.net

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