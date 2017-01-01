В центре Киева авто провалилось под асфальт
В одном из дворов по улице Крещатик автомобиль провалился под землю. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает УНН.
Отмечается, что под авто треснул асфальт и появилась яма, в которую и провалилась машина.
На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили участок предупредительными конусами.
Владелец автомобиля не находился внутри на момент происшествия.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева авто провалилось под асфальт
Напомним, аналогичный инцидент произошел в Киеве месяцем ранее. Тогда авто провалилось под землю на улице Пушкинской.
Также в Шевченковском районе Киева автомобиль провалился под асфальт. Инцидент произошел в месте прорыва трубы.
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