На Крещатике треснуло асфальтное покрытие и образовалась яма, в которую попала припаркованная машина.

В одном из дворов по улице Крещатик автомобиль провалился под землю. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что под авто треснул асфальт и появилась яма, в которую и провалилась машина.

На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили участок предупредительными конусами.

Владелец автомобиля не находился внутри на момент происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева авто провалилось под асфальт

Напомним, аналогичный инцидент произошел в Киеве месяцем ранее. Тогда авто провалилось под землю на улице Пушкинской.

Также в Шевченковском районе Киева автомобиль провалился под асфальт. Инцидент произошел в месте прорыва трубы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet