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В центре Киева авто провалилось под асфальт

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На Крещатике треснуло асфальтное покрытие и образовалась яма, в которую попала припаркованная машина.
Под авто провалился асфальт
Под авто провалился асфальт
unn.com.ua

В одном из дворов по улице Крещатик автомобиль провалился под землю. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает УНН.

Отмечается, что под авто треснул асфальт и появилась яма, в которую и провалилась машина.

На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили участок предупредительными конусами.

Владелец автомобиля не находился внутри на момент происшествия.

 

Напомним, аналогичный инцидент произошел в Киеве месяцем ранее. Тогда авто провалилось под землю на улице Пушкинской.

Также в Шевченковском районе Киева автомобиль провалился под асфальт. Инцидент произошел в месте прорыва трубы.

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Теги: Киев, фото, Крещатик, провал, авто
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Источник: korrespondent.net

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