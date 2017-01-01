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Фонтан из-под земли: в Киеве посреди улицы прорвало трубу

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Инцидент случился рядом с метро Левобережная.
В Киеве посреди улицы прорвало трубу
В Киеве посреди улицы прорвало трубу
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Левом берегу прорвало трубу.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

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Инцидент случился рядом с метро Левобережная, возле “Ирландского паба“. На опубликованном видео и фотографиях видно, как огромный фонтан, высотой в несколько метро, бьет из-под земли.

Подробности происшествия пока что неизвестны.

Недавно подобная ситуация уже случалась в столице. На улице Антоновича 48-Б из-за прорыва трубопровода неожиданно из-под асфальта забил огромный фонтан.На видео видно, как струя воды высотой в 5-этажный дом бьет из-под асфальта.

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Также мы писали о том, что во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан. На записи, которая появилась в сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями. По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал. 

 

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Теги: Киев, фонтан, Труба, прорыв
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