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Я же мать: Женщина напала на полицейских в центре Киева

Комментариев: 5
Соцсети бурно обсуждают инцидент.
Инцидент произошел около Бессарабской площади
Инцидент произошел около Бессарабской площади
скриншот из видео

В сети пользователей возмутила ситуация с участием полиции и семьи с ребенком, где мать напала на правоохранителей.

Видео опубликовал экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел в центре Киева около Бессарабской площади. По словам Ярославского, данную запись ему прислали участники конфликта - семья с ребенком. Они написали, что патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади в авто ехали они - муж, жена и ребенок - и остановились, чтобы помочь.

“После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком“, - пишет экс-руководитель районного управления полиции.

Он отметил, что в прокуратуре эту ситуацию внесли в ЕРДР и сняли побои.

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“Товарищи патрульные, будьте сдержаннее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручниками“, - подчеркнул Ярославский.

Как сообщалось, в ноябре 2018 стали известны новые подробности инцидента с блондинкой с топором и Porsche.

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Теги: полиция, мать, Киев, драка
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Комментариев (5)
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dron29    19.06.2019, 09:42
Оценка:  0
dron29
Женщина начала снимать как полицейские нарушают права других людей, а видео - женщина или ярославский выложили с того момента когда она уже в наручниках))
korvin_ral    19.06.2019, 09:07
Оценка:  +1
korvin_ral
Видео ни о чем.
zadneprohodchik    19.06.2019, 08:59
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Та мусоров любой малолетка бухой может вломить и приус угнать это и так понятно
SNEAKERS    19.06.2019, 08:51
Оценка:  -1
SNEAKERS
автор идиот
SNEAKERS    19.06.2019, 08:52
Оценка:  -1
SNEAKERS
ты видео смотрел, где на видео она напала?
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