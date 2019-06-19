Я же мать: Женщина напала на полицейских в центре Киева

Соцсети бурно обсуждают инцидент.

В сети пользователей возмутила ситуация с участием полиции и семьи с ребенком, где мать напала на правоохранителей.

Видео опубликовал экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел в центре Киева около Бессарабской площади. По словам Ярославского, данную запись ему прислали участники конфликта - семья с ребенком. Они написали, что патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади в авто ехали они - муж, жена и ребенок - и остановились, чтобы помочь.

“После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком“, - пишет экс-руководитель районного управления полиции.

Он отметил, что в прокуратуре эту ситуацию внесли в ЕРДР и сняли побои.

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“Товарищи патрульные, будьте сдержаннее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручниками“, - подчеркнул Ярославский.

Как сообщалось, в ноябре 2018 стали известны новые подробности инцидента с блондинкой с топором и Porsche.