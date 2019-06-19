Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук - СМИ

Комментариев: 15
По информации СМИ, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук скончался.
В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук - СМИ
nfront.org.ua

СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают о трагическом несчастном случае произошедшем в Киеве в среду, 19 июня.

Страна пишет, что нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. 

Читай также: Во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора: Полиция проверяет версию самоубийства

“Информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм“, - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил у себя на странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, однако сейчас этот пост не доступен.

Сейчас пост удален
Сейчас пост удален
скриншот видео

Через некоторое время было получено подтверждение информации от пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, передает "Громадське".

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Как сообщалось 19 июня, на Волыни депутат покончил с собой.

Также в октябре 2018 депутат случайно выстрелил себе в живот во время чистки пистолета.

Поделись:
Теги: застрелился, оружие, Дмитрий Тымчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
sugar99    19.06.2019, 14:14
Оценка:  0
sugar99
началось.....
КимЧенПых    19.06.2019, 14:12
Оценка:  +1
КимЧенПых
ему дали наградное оружие но как с ним обращаться сказали чтобы гуглил
Irena    19.06.2019, 14:09
Оценка:  +2
Irena
Как можно чистить заряженнй пистолет? Никакие мысли в голове не возникали?
P.S. Вот последствия выдачи Собаковым наградного оружия всем кому попало
КимЧенПых    19.06.2019, 14:07
Оценка:  +2
КимЧенПых
премия дарвина.
VikaGraum    19.06.2019, 14:06
Оценка:  -4
VikaGraum
Я давно уже ношу с собою "ствол". И выработался рефлекс: при любых действиях с оружием -чистка, смазка, сборка-разборка - никогда не направлять ствол на себя. Я не алкоголичка, но пьющий человек. Я могу забыть, что вчера на вечеринке стреляла по банкам, и патрон остался в стволе. Поэтому - страхуюсь
VikaGraum    19.06.2019, 14:13
Оценка:  -1
VikaGraum
А что заминусили-то?
Да, как абсолютно верно написали ниже, сначала вынимается обойма, потом проверка ствола на наличие патрона. Но все это делается, когда ствол "смотрит" в пол.
Что вам не понравилось?
sugar99    19.06.2019, 14:19
Оценка:  0
sugar99
патаму чта слишком многа букав
Atom    19.06.2019, 14:06
Оценка:  +2
Atom
И так восеиь раз подряд(С)
Fon_Pascha    19.06.2019, 14:03
Оценка:  +2
Fon_Pascha
срочно всем депутатам и чиновникам команду - ПОЧИСТИТЬ ОРУЖИЕ
Krekk    19.06.2019, 14:02
Оценка:  +1
Krekk
Дмитро "Потерь нєт" Тимчук? Як же тепер ми без Гаварящєй Каскі? Оце так бабах... - і є "потеря"!
Але ж яким треба бути йолопом, щоб чистити "пістоля", та зробити у собі дірку? Природний відбір!
Людмил_А    19.06.2019, 13:53
Оценка:  +2
Людмил_А
говорящая каска???
Генсек    19.06.2019, 13:44
Оценка:  +5
Генсек
О. первый пошёл.
Интересно, это как надо чистить пистолет, что бы он выстрелил в себя же. Хоть не два раза он там стрельнуть умудрился?
Doroshenko    19.06.2019, 13:56
Оценка:  +3
Doroshenko
Для начала извлекается магазин, потом патрон со ствола, и дальше идет разбор пистолета. Но это вы понимаете, и люди которые разбирали. Остальные будут верить в этот феерический бред.
Fon_Pascha    19.06.2019, 14:05
Оценка:  -1
Fon_Pascha
не верьте Дорошенко! с пистолетом можно еще в рулетку играть!
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь