В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук - СМИ
СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают о трагическом несчастном случае произошедшем в Киеве в среду, 19 июня.
Страна пишет, что нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя.
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“Информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм“, - говорится в сообщении.
Позже эту информацию подтвердил у себя на странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, однако сейчас этот пост не доступен.
Через некоторое время было получено подтверждение информации от пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, передает "Громадське".
"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.
Как сообщалось 19 июня, на Волыни депутат покончил с собой.
Также в октябре 2018 депутат случайно выстрелил себе в живот во время чистки пистолета.
P.S. Вот последствия выдачи Собаковым наградного оружия всем кому попало
Да, как абсолютно верно написали ниже, сначала вынимается обойма, потом проверка ствола на наличие патрона. Но все это делается, когда ствол "смотрит" в пол.
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Але ж яким треба бути йолопом, щоб чистити "пістоля", та зробити у собі дірку? Природний відбір!
Интересно, это как надо чистить пистолет, что бы он выстрелил в себя же. Хоть не два раза он там стрельнуть умудрился?