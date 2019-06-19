В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук - СМИ

По информации СМИ, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук скончался.

СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают о трагическом несчастном случае произошедшем в Киеве в среду, 19 июня.

Страна пишет, что нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя.

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“Информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм“, - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил у себя на странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, однако сейчас этот пост не доступен.

Сейчас пост удален скриншот видео

Через некоторое время было получено подтверждение информации от пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, передает "Громадське".

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Как сообщалось 19 июня, на Волыни депутат покончил с собой.

Также в октябре 2018 депутат случайно выстрелил себе в живот во время чистки пистолета.