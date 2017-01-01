В Киеве на выходных полностью перекроют проспект Победы: Реконструкця Шулявского моста

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

К концу 2019 года планируется завершить работы Дирекція Будівництва Шляхово-Транспортних Споруд Києва

В Киеве на выходных будет полностью ограничено движение транспорта в районе станции метро "Шулявская" из-за реконструкции одноименного моста.

Об этом сообщили в Дирекции строительства дорожно-строительных сооружений Киева.

Как сообщалось, сборка нового путепровода уже началась.

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"В ночь 23 июня с 1:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. Это связано с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения для избежания аварий.

Как известно, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года.

К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

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