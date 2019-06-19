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В Киеве ограбили австрийского дипломата - СМИ

Комментариев: 2
У сотрудника посольства украли дипломатические документы и деньги.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Во вторник, 18 июня, сотрудник посольства Австрии в Украине обратился в полицию и заявил, что у его ограбили.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что дипломат занимается в посольстве экономическими вопросами.

Вчера он зашел в кафе на Лютеранской в столице, там его и ограбили. Из кошелька дипломата украли банковские карты, около 100 евро, одну тысячу гривен и дипломатические документы.

Дипломат достаточно поздно заметил пропажу и преступника “по горячим“ следам не удалось задержать.

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По этому факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины.

Ранее сообщалось, что полиция задержала хакеров, которые взломали онлайн сервис обмена валют и вывели 400 тысяч гривен со счета киевского предпринимателя. Преступниками оказались двое 33-летних мужчин. Один из них из Винницы и занимается настройкой и поддержкой интернет-ресурсов.  В киберполиции говорят, что злоумышленники знали об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, поэтому и использовали его для похищения средств.

 

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Теги: дипломат, Киев, ограбление, вещи
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Комментариев (2)
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Анатолий    19.06.2019, 20:25
Оценка:  0
Анатолий
Бігмір, де ви знаходите таких обмежених працівників? Заголовок статті говорить про пограбування, далі розповідається про крадіжку. Це не тільки різні правопорушення, а й різні статті КК. Все в купу.
haarp    19.06.2019, 20:19
Оценка:  -1
haarp
не может быть ?! . в эуропейцы ограбили ? фейк Кремлевский
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