В Киеве ограбили австрийского дипломата - СМИ

У сотрудника посольства украли дипломатические документы и деньги.

Во вторник, 18 июня, сотрудник посольства Австрии в Украине обратился в полицию и заявил, что у его ограбили.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что дипломат занимается в посольстве экономическими вопросами.

Вчера он зашел в кафе на Лютеранской в столице, там его и ограбили. Из кошелька дипломата украли банковские карты, около 100 евро, одну тысячу гривен и дипломатические документы.

Дипломат достаточно поздно заметил пропажу и преступника “по горячим“ следам не удалось задержать.

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По этому факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины.

Ранее сообщалось, что полиция задержала хакеров, которые взломали онлайн сервис обмена валют и вывели 400 тысяч гривен со счета киевского предпринимателя. Преступниками оказались двое 33-летних мужчин. Один из них из Винницы и занимается настройкой и поддержкой интернет-ресурсов. В киберполиции говорят, что злоумышленники знали об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, поэтому и использовали его для похищения средств.

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