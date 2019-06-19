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Избиение женщины копами: ГБР открыло дело

Комментариев: 1
Следователи проверяет законность задержания супругов в центре столицы, видео которого вызвало резонанс в сети.

Следователи Государственного бюро расследований начали дело по факту возможного превышения власти правоохранителями во время задержания супругов в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным видео, которое было распространено в социальных сетях, правоохранители задержали супругов, которые снимали на видео спор работников полиции с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на Бессарабке.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, который из-за задержания родителей остался закрытым в машине на несколько часов.

Как сообщили в ГБР, по факту задержания было открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

Напомним, ранее под Киевом мужчина укусил патрульного за ногу.

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Теги: Киев, видео, полиция, женщина, драка, избиение, правоохранительные органы, Бессарабка, патрульная полиция, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LoveFreedom    19.06.2019, 20:06
Оценка:  +1
LoveFreedom
задержание не законное.они имели полное право снимать и видео и фото.таких ублюдков сажать нужно особенно ту ментовку....она истинный мусор не определенного пола а не женщина.а лучше подстеречь и ..бало начистить им обоим что бы выучили законы и как обращатся с гражданами.
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