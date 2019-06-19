Избиение женщины копами: ГБР открыло дело

Следователи проверяет законность задержания супругов в центре столицы, видео которого вызвало резонанс в сети.

Следователи Государственного бюро расследований начали дело по факту возможного превышения власти правоохранителями во время задержания супругов в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным видео, которое было распространено в социальных сетях, правоохранители задержали супругов, которые снимали на видео спор работников полиции с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на Бессарабке.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, который из-за задержания родителей остался закрытым в машине на несколько часов.

Как сообщили в ГБР, по факту задержания было открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

Напомним, ранее под Киевом мужчина укусил патрульного за ногу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet