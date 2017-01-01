В центре Киева обокрали дипломата из Австрии – СМИ

Сотрудника посольства Австрии в Украине обокрали в кафе. Злоумышленники унесли документы дипломата и деньги.

В полицию Киева с заявлением о краже личных вещей обратился сотрудник посольства Австрии в Украине. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД.

По словам собеседников, австрийский дипломат, курирующий экономические вопросы, вчера зашел в кафе на Лютеранской в Киеве и там не заметил как его кошелек "почистили". Украли дипломатические документы, банковские карты и немного наличных - около 100 евро и одну тысячу гривен. Когда дипломат хватился пропажи и вызвал полицию, воров уже и след простыл.

По этому факту заведено уголовное дело, но, несмотря на дипстатус потерпевшего, преступление еще не раскрыто.

Ранее СМИ сообщали, что под Киевом ограбили дом нардепа. Злоумышленники связали двух работников, находившихся в доме нардепа Олега Недавы.

Напомним, в начале мая в Глевахе вооруженные люди напали на дом депутата Павла Пинзеника. Хозяина особняка и его жену связали и ограбили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet